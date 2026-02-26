Четыре матери-героини в Новосибирской области получают новую выплату

С начала 2026 года в Новосибирской области начала действовать новая мера социальной поддержки для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области, в регионе такие выплаты уже получают четыре многодетные мамы.

Как пояснила заместитель управляющего новосибирским отделением социального фонда России Оксана Бабскина, звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, воспитывающим десять и более детей. Новая мера поддержки призвана подчеркнуть особые заслуги многодетных женщин перед государством и высокую оценку материнского труда. После февральской индексации размер ежемесячной денежной выплаты равен 76 тысячам 458 рублям.

Выплата назначается проактивно с даты присвоения звания, но не ранее 1 января прошлого года, на основании данных, поступающих от уполномоченных органов. Это означает, что женщинам не нужно никуда самим обращаться с заявлением. При первичном назначении выплаты мать-героиня в течение месяца может подать заявление об отказе от неё в пользу получения набора социальных услуг в натуральном виде. В дальнейшем ежегодно можно менять решение – выбирать между льготами и деньгами.

Своим опытом получения новой выплаты поделилась Надежда Плотникова, мама десятерых детей. Она рассказала, что награду и звание получила в декабре прошлого года, а уже в январе 2026 года была назначена выплата, причем даже не пришлось никуда обращаться.

Также отмечается, что предусмотрено дополнительное материальное обеспечение для неработающих матерей-героинь, которые являются получателями пенсии. С 2026 года им положено дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты в размере 36 тысяч 619 рублей, что составляет 415 процентов от размера социальной пенсии. Эта сумма, как и размер единой денежной выплаты, подлежит ежегодной индексации.

