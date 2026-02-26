В Новосибирске названы сроки завершения первой очереди Восточного обхода

Строительство первого этапа масштабного транспортного проекта — Восточного обхода Новосибирска — планируется завершить в октябре 2026 года. Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

На первом этапе, который реализует генеральный подрядчик АО «Новосибирскавтодор», ведётся строительство участка от автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» до трассы «Академгородок – Кольцово» (с 14-го по 34-й километр). Часть этого отрезка — от села Новолуговое до села Раздольное — уже введена в эксплуатацию.

«Срок завершения работ по всему I этапу – октябрь 2026 года», — подчеркнул Андрей Травников.

Параллельно идёт подготовка к следующей фазе проекта. Проектно-изыскательские работы для третьего этапа Восточного обхода (с 34-го по 49-й километр) выполняет ООО «РосИнсталПроект». Проектная документация была направлена на проверку в экспертизу в сентябре 2025 года.

«Планируемый срок получения положительного заключения в ФАУ «Главгосэкспертиза России» — февраль 2026 года», — сообщил губернатор.

На реализацию проекта в 2026–2028 годах федеральным бюджетом уже предусмотрено финансирование в размере 20,7 миллиардов рублей. Это свидетельствует о высоком приоритете строительства Восточного обхода для развития транспортной инфраструктуры всей Сибири, уточнил губернатор.

Восточный обход — ключевой федеральный проект, который призван разгрузить центральные магистрали Новосибирска, улучшить экологическую обстановку в городе и создать современную логистическую связку для транзитного транспорта. Его реализация имеет стратегическое значение для всего макрорегиона.