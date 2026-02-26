Новосибирский молочный завод «Орион» стал производить сыры на 25% быстрее

Барабинский молочный завод «Орион», известный своей продукцией под брендом «Молсиб», существенно нарастил эффективность производства твёрдых сыров. Это стало возможным благодаря участию предприятия в федеральном проекте «Производительность труда», который теперь является частью нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

На протяжении полугода специалисты завода внедряли бережливые технологии совместно с экспертами Федерального центра компетенций. За это время на предприятии провели детальную диагностику производственных процессов и внесли ряд изменений, которые позволили оптимизировать работу. В результате время изготовления твёрдых сыров сократилось на четверть, а на этапе фасовки и маркировки скорость операций и вовсе выросла на 40%. Это позволило предприятию выйти на новый режим – теперь в смену здесь проводят две варки сыра вместо одной. Кроме того, в ходе оптимизации удалось на 30% снизить объём запасов.

Как отметила глава Минэкономразвития региона Светлана Шарпф, за предыдущие годы участниками проекта стали уже более двухсот предприятий региона. По её словам, экономический эффект в пять раз превосходит затраты: растет производительность, увеличивается выручка компаний, а вместе с ней и налогооблагаемая база областного бюджета. Глава ведомства подчеркнула, что в планах министерства – привлекать к участию в проекте как можно больше производств, расположенных в отдалённых районах, поскольку они играют важную роль для местных сообществ и обеспечивают рабочие места.

Генеральный директор завода «Орион» Виктор Васильев рассказал, что участие в проекте позволило по-новому взглянуть на привычные рабочие процессы и комплексно подойти к организации труда. Он пояснил, что на предприятии удалось повысить координацию между разными подразделениями, что особенно важно, поскольку вся продукция завода натуральная. Сокращение времени технологических операций при строгом соблюдении стандартов качества позволяет доставлять потребителям максимально свежие и полезные продукты.

Стоит отметить, что перемены на заводе коснулись не только скорости производства, но и внешнего вида товаров. Продукция «Ориона» теперь выходит в современном и ярком дизайне, что уже получило положительные отклики у жителей региона. Сам завод ежедневно принимает до пятидесяти тонн сырья, выпуская широкий ассортимент молочной продукции – от молока и кефира до творога, масла и сыра, которая поставляется в торговые сети региона.