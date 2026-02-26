Назван лучший вратарь ХК «Сибирь»

Вратарь Михаил Бердин показал лучшую статистику среди голкиперов новосибирской «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2025/2026 — в 12 матчах он отразил 93,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,07, следует из данных статистики лиги. Рассказываем, как 27-летний уроженец Уфы с опытом НХЛ обошёл конкурентов и почему его форма может определить судьбу команды в плей-офф.

В воротах «Сибири» в этом сезоне работали три голкипера. Основную нагрузку взял на себя Антон Красоткин — 41 матч, 91,5% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,71. Семён Кокаулин провёл 5 игр с показателем 93,2%. Бердин при меньшем количестве выходов на лёд превзошёл обоих: за 695 минут и 5 секунд игрового времени он отразил 354 броска из 378, пропуская в среднем чуть больше двух шайб за матч, и одержал 5 побед.

Бердин родился 1 марта 1998 года в Уфе. В 2016 году на драфте НХЛ его выбрал «Виннипег Джетс» под 157-м номером. Несколько сезонов он провёл в АХЛ за фарм-клуб «Манитоба Мус», после чего вернулся в Россию, где играл за СКА, ХК «Сочи», «Авангард» и «Ак Барс».

Переход в Новосибирск стал поворотным. После непростого периода в Казани Бердин закрепился в составе «Сибири», помог команде оформить победную серию и дважды обыграл бывший клуб. Его нынешние цифры держатся стабильно на протяжении нескольких игровых недель.

«Сибирь» продолжает борьбу за место в плей-офф, и статистика Бердина остаётся одним из ключевых факторов для команды перед решающей стадией сезона.

Ранее несовершеннолетний получил травму на хоккейной тренировке в Новосибирске. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.