сегодня 15:00
общество

Несовершеннолетний получил травму на хоккейной тренировке в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Freepik
Прокуратура Новосибирского района проводит проверку после того, как ребёнок травмировался во время тренировки в спортивной школе «Олимпия».

По предварительным данным, инцидент произошёл в ЛДС «Кудряшовский» на хоккейной тренировке. Пострадавшему ребёнку, 2015 года рождения, был причинён ущерб позвоночнику, а своевременная медицинская помощь ему не была оказана.

В рамках проверки органы прокуратуры оценят организацию медицинского обслуживания в ЛДС, включая готовность к экстренной помощи несовершеннолетним спортсменам, а также действия тренера. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Александра Провоторова
журналист

