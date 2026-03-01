82.76% -1.2
сегодня 16:14
общество

В Новосибирске прогнозируется месяц аномальной погоды в марте

Фото: Сиб.фм
Синоптики прогнозируют в Новосибирске переменчивую погоду в марте. Начало месяца обещает сохранить зимние морозы, но к концу марта ожидается постепенное потепление и приближение весенней оттепели.

Первый день марта, 1 марта, будет холодным: ожидается температура до -19 градусов Цельсия днем и до -32 ночью. В последующие дни температура воздуха останется низкой, колеблясь от -16 до -2 градусов днем, а ночью столбик термометра может опуститься до -25 градусов. Несмотря на морозы, в воздухе будет витать ощущение приближающейся весны — местами ожидается небольшой снег.

Со второй декады марта начнется постепенное повышение температуры. Дневные температуры будут держаться в диапазоне от -12 до -7 градусов, а ночные – от -18 до -10 градусов. В этот период возможны небольшие снегопады и переменная облачность.

Последняя декада марта принесет долгожданное потепление. Дневная температура начнет подниматься до -5 градусов Цельсия, а ближе к концу месяца возможны отметки в 0 градусов. Ночью температура также будет постепенно повышаться, достигая -5 градусов. Помимо снега, местами возможны небольшие осадки в виде дождя.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры аномальной зимы в Новосибирске.

Александр Борисов
журналист

