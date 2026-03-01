С 1 марта 2026 года вступил в силу закон о сплошных рубках на Байкале

С 1 марта 2026 года начинает действовать закон, разрешающий сплошные рубки леса вокруг озера Байкал. Этот документ был одобрен Государственной думой, контролируемой «Единой Россией», Советом Федерации и подписан президентом России Владимиром Путиным. В третьем чтении за закон проголосовали 323 депутата от «Единой России», ЛДПР и «Новых людей», против выступили 69 парламентариев из КПРФ и «Справедливой России», а также два единоросса.

Закон устанавливает, что в центральной экологической зоне запрещены сплошные рубки лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях. Исключение составляют сплошные рубки, проводимые для воспроизводства лесов погибших насаждений, которые утратили свои функции по сохранению экосистемы, водоохране и санитарно-гигиеническим критериям, если выборочные рубки не обеспечивают восстановление защитных лесов.

Перечень земель лесного фонда, на которых допускаются такие сплошные рубки, будет определяться правительством на основании решения комиссии по охране озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории. В состав комиссии войдут депутаты Госдумы, сенаторы, представители администрации президента, правительства, ФСБ, а также высокопоставленные чиновники Иркутской области и Бурятии. Проект перечня земель будет рассматриваться только при наличии положительного мнения Российской академии наук.

Закон также предусматривает особенности перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий в центральной экологической зоне.