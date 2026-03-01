С 1 марта в Новосибирской области вступил в силу запрет на выезд на лед

В Новосибирской области с 1 марта запрещен выезд на лед для всех транспортных средств, включая автомобили, снегоходы и мотособаки. Исключение составляют только транспортные средства на воздушной подушке и аэроботы.

По информации регионального МЧС, данный запрет введен в связи с опасностью, которую представляют образующиеся трещины и полыньи на льду. При движении на высокой скорости такие опасности сложно заметить заранее, что повышает риск травм и даже гибели. В то же время, автомобилисты могут продолжать использовать действующие ледовые переправы в Ордынском районе: «Спирино Чингис» и «Ордынское Нижнекаменка».

Главный государственный инспектор по маломерным судам региона Сергей Кудинов подчеркнул, что безопасными остаются лишь те ледовые переправы, за состоянием которых осуществляется постоянный контроль.

МЧС призывает граждан соблюдать этот запрет для предотвращения несчастных случаев. Родителям настоятельно рекомендуется напоминать детям о правилах поведения у воды, не оставлять их без присмотра и не разрешать подходить к водоемам в одиночку.