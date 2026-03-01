Опубликованы кадры самой суровой зимы в Новосибирске с морозами -53 градуса

Зима 2025–2026 года вошла в историю Новосибирской области рекордными морозами и обильным снегом.

Абсолютный минимум температуры достиг -53°C в Ордынском районе, превысив рекорд 1915 года (-51°C). В ноябре на город обрушилось 80 мм снега при норме 20–49 мм. Коммунальные службы вывезли 1,5 миллиона кубометров снега — достаточно, чтобы заполнить около 600 олимпийских бассейнов.

Современные новосибирцы впервые столкнулись с морозами сильнее, чем в легендарную зиму 2000–2001 годов. При этом город не замерзал: несмотря на экстремальные условия, жизнь продолжалась активно. Феномен сибирской зимы 2025–2026 заключается не в борьбе со стихией, а в её освоении, когда холод и снег стали поводом для активности, творчества и вдохновения.