Когда потеплеет в Новосибирске? Опубликован прогноз погоды на март

Жители Новосибирска, уставшие от зимних холодов, могут вздохнуть с облегчением. Согласно прогнозу погоды, на предстоящей неделе в городе ожидается постепенное потепление, которое приведет к отметкам выше нуля.

С 1 по 5 марта среднесуточная температура воздуха будет держаться в пределах от -16С до -4С. Несмотря на то, что днем столбик термометра может подниматься до -9С, ночные заморозки все еще будут ощутимы.

С 9 по 15 марта ожидаются небольшие оттепели. Дневная температура поднимется до -7С...-12С, а ночью ожидается до -17С.

Настоящее потепление начнется с 17 марта. С этого дня дневные температуры начнут уверенно переходить в «плюс», достигая к 25 марта отметки -2С...-3С.

К концу марта, 28-29 числа, прогноз обещает плюсовые температуры днем, до 0С... -1С, при ночных температурах около -6С...-4С.

В первые дни марта, по прогнозу, сохранится пасмурная погода с осадками в виде снега. Солнечные дни с переменной облачностью начнут преобладать ближе к середине месяца.

Специалисты метеорологической службы отмечают, что такая погода характерна для переходного периода и может сопровождаться изменчивостью. Поэтому, несмотря на приближение весны, стоит по-прежнему быть готовым к резким перепадам температур и возможным снегопадам.

Постепенное потепление до положительных значений ожидается к концу марта.