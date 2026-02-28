Новосибирская область вошла в пятерку регионов России по инновациям в АПК

Новосибирская область вошла в пятёрку регионов страны по уровню технологичности сельского хозяйства и стала лидером в Сибири по внедрению инноваций в агропромышленный комплекс.

Эксперты оценили показатель региона в 55,8%, что соответствует уровню выше среднего.

Рейтинг подготовили Россельхозбанк и Фонд «Сколково». Итоговый индекс сформирован на основе 16 критериев, объединённых в четыре блока: инновационная активность, поддержка отрасли, кадровая работа и производственные результаты. Уровень выше 60% считается высоким, от 50 до 60% — выше среднего.

В число регионов Сибирского федерального округа, представленных в топ-50, также вошли Алтайский край (48,4%), Иркутская область (47,6%), Красноярский край (46,2%), Кемеровская область (38,2%) и Омская область (37,9%). Лидерами по стране стали Республика Татарстан (70,9%), Воронежская область (63,2%) и Московская область (57,8%).

Исследование отражает уровень внедрения современных решений, эффективность поддержки инновационных компаний и развитие кадрового потенциала в агросекторе.