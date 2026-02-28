Рейс из Новосибирска в Дубай приземлился в Пакистане

Рейс S7 5785 по маршруту Новосибирск — Дубай совершил вынужденную посадку в Карачи.

Как сообщили в S7 Airlines, самолёт приземлился на запасном аэродроме в 11:13 по московскому времени. Решение принято из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля. Посадка прошла в штатном режиме, дальнейший маршрут будет скорректирован с учётом ограничений.

Также до 13:00 (мск) задержан рейс S7 3773 Москва — Дубай. Для его выполнения предусмотрен резервный маршрут с технической посадкой в Анталье для дозаправки.

Ранее сообщалось о военной операции Израиля против Ирана, к которой также присоединились США. В связи с этим воздушное пространство этих стран временно закрыто для гражданских воздушных судов.