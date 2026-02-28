82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 февраля, 18:21
пробки
3/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
82.76% -1.2
сегодня
28 февраля, 18:21
пробки
3/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 17:00
общество

Рейс из Новосибирска в Дубай приземлился в Пакистане

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Рейс S7 5785 по маршруту НовосибирскДубай совершил вынужденную посадку в Карачи.

Как сообщили в S7 Airlines, самолёт приземлился на запасном аэродроме в 11:13 по московскому времени. Решение принято из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля. Посадка прошла в штатном режиме, дальнейший маршрут будет скорректирован с учётом ограничений.

Также до 13:00 (мск) задержан рейс S7 3773 Москва — Дубай. Для его выполнения предусмотрен резервный маршрут с технической посадкой в Анталье для дозаправки.

Ранее сообщалось о военной операции Израиля против Ирана, к которой также присоединились США. В связи с этим воздушное пространство этих стран временно закрыто для гражданских воздушных судов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.