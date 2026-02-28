82.76% -1.2
В Новосибирске снова сбои Telegram: в Госдуме объяснили, что происходит

Фото: Сиб.фм / Freepik
28 февраля жители Новосибирска вновь столкнулись с неполадками в работе Telegram. Пользователи жаловались на задержки при отправке сообщений, а доступ к мессенджеру нередко открывался только через VPN.

В Госдуме прокомментировали ситуацию. Первый заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Ткачев в эфире «Дума ТВ» рассказал, что проблемы вызваны техническими работами со стороны Роскомнадзора. По его словам, ведомство проводит плановую перенастройку систем, в ходе которой возможны временные сбои.

Депутат пояснил, что такие меры направлены на проверку каналов и фильтров, ограничивающих доступ к нежелательному контенту. Он также отметил, что подобные ситуации уже возникали и в прошлом году, и назвал их обычной практикой настройки оборудования.

Накануне, 27 февраля, пользователи Telegram также фиксировали сбой около полудня. К 14 часам работа мессенджера восстановилась. Официальные источники пока не подтверждают информацию о полной блокировке Telegram, связывая происходящее с временными техническими ограничениями.

Кристина Уколова
Журналист

