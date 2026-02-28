Новосибирцам напомнили о главных нововведениях с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу десятки изменений в законодательстве, которые затронут кошельки, автомобили и повседневные привычки новосибирцев. Рассказываем, что изменится в жизни горожан уже на этой неделе.

Социальные выплаты и пенсии

Пенсионеры, которым в феврале 2026 года исполнилось 80 лет, автоматически получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 19 169,38 рубля (с учётом январской индексации). Та же надбавка положена гражданам, которым в феврале впервые установили I группу инвалидности — заявление подавать не нужно.

Для семей, претендующих на единое пособие, меняется методика учёта алиментов: теперь за основу берут среднемесячную зарплату в регионе по данным Росстата, а не МРОТ. Это означает, что при отсутствии фактических выплат доход семьи для государства может оказаться выше порога для назначения пособия — закон направлен против фиктивных разводов.

Финансы и цифровые сервисы

С 1 марта онлайн-сервисам запрещено автоматически списывать деньги с отвязанных карт и продлевать подписки без явного согласия пользователя — это касается кинотеатров, музыкальных сервисов и облачных хранилищ. Сервисы обязаны заранее уведомлять о продлении и размещать чёткую инструкцию по отказу.

Для получения онлайн-займа в МФО теперь обязательна идентификация через Единую биометрическую систему (лицо и голос); в офисах компаний биометрия по-прежнему не требуется.

ЖКХ

Вводится единый срок оплаты коммунальных услуг — до 15-го числа месяца, следующего за расчётным; платёжные документы будут направляться не 1-го, а 5-го числа. Для новосибирцев это означает: счета за февраль нужно оплатить не позднее 15 марта.

Транспорт и водители

Такси обязаны использовать только автомобили из утверждённого Минпромторгом списка (LADA, УАЗ, «Москвич», Evolute, Sollers и ряд китайских моделей российской сборки). Машины, внесённые в реестр до 1 марта, можно использовать до списания, даже если они не соответствуют новым требованиям.

Для водителей вводится «коэффициент напряжённости»: в крупных городах, включая Новосибирск и Ростов-на-Дону, штрафы вырастут на 50%. Например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч составит 4 500 рублей вместо 500.

В автошколах увеличивается количество обязательных часов практического вождения для категории B — с 38 до 42 часов.

Авиаперелёты и гостиницы

Электронный посадочный талон официально приравнён к бумажному . Расширены основания для вынужденного возврата билета: задержка рейса более 30 минут, вылет раньше расписания или болезнь близкого родственника.

Отели теперь обязаны ждать постояльца ровно сутки с момента заезда, а не отдавать номер опоздавшему. Турист вправе получить 100% предоплаты при отмене брони до дня заезда; регистрация возможна по водительскому удостоверению или через «Госуслуги» .

Реклама и русский язык

Вступает в силу закон о защите русского языка: вся публичная информация для потребителей — вывески, баннеры, меню, карточки товаров на маркетплейсах — должна быть на русском языке. За нарушение — штрафы до 20 000 рублей для ИП и до 500 000 рублей для юрлиц; контролирует исполнение ФАС России.

Также запрещается использовать образы несовершеннолетних в рекламе энергетиков; любое рекламное сообщение об энергетиках обязано содержать предупреждение о рисках для здоровья.

Земля и недвижимость

Владельцы земельных участков обязаны самостоятельно бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями — за бездействие предусмотрена административная ответственность. Одновременно упрощается порядок изменения вида разрешённого использования участков: в ряде случаев процедура переходит в уведомительный формат.

Интернет и связь

С 1 марта Минцифры, Роскомнадзор и ФСБ получают дополнительные полномочия по управлению интернет-инфраструктурой: ведомства смогут блокировать ресурсы, фильтровать трафик и перенаправлять данные через государственные узлы связи при угрозах. Операторов связи обяжут исполнять соответствующие требования.