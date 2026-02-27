В Новосибирске остались без зарплаты больше трех сотен работников «Подорожника»

Более 300 работников сети фастфуда «Подорожник» в Новосибирске столкнулись с невыплатой зарплаты. Общая сумма долга перед персоналом достигла 12 миллионов рублей.

По информации издания НДН.Инфо, владелица бизнеса Татьяна Фомина объяснила ситуацию изменениями налогового законодательства.

С 1 января 2026 года ставка НДС выросла с 20 до 22%, одновременно пересмотрены условия применения упрощенной системы налогообложения. По словам руководства, компания не смогла адаптироваться к новым требованиям. Дополнительной нагрузкой стала увеличившаяся арендная плата в аэропорту Толмачёво, где работала ключевая точка сети.

Прокуратура Заводского района Кемерово внесла представление работодателю из-за нарушений. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Бывшие сотрудники сообщили, что последний раз получали выплаты в декабре.