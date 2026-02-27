В Новосибирске глава Союза отцов Майоров высказался о запрете продажи спиртного

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров высказался по поводу предложения начальника регионального главка МВД МВД России Андрея Кулькова ограничить продажу алкоголя. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Речь идет о запрете торговли спиртным в магазинах, расположенных в жилых домах, после 21:00, а также о введении ограничений в отдельные даты, включая 1 июня и 1 сентября. Подобные меры с 1 марта планируют ввести в ряде регионов.

По мнению Сергея Майорова, сама инициатива может оказаться полезной, если будет реализована без чрезмерных запретов. Он считает, что ограничение вечерней продажи способно дать положительный результат. Однако излишне жесткие меры, вплоть до полного запрета в определенные дни, могут привести к обратному эффекту.

Майоров напомнил, что в прошлом чрезмерные ограничения уже провоцировали развитие нелегальной торговли. По его словам, в подобных условиях формируется теневой рынок, а граждане начинают искать обходные пути, включая нелегальные продажи и домашнее производство алкоголя. Он подчеркнул, что при принятии новых правил важно учитывать возможные последствия и избегать крайностей.