Ушла из жизни одна из первых жительниц новосибирского Академгородка Елена Куклина

25 февраля на 98-м году жизни скончалась Елена Александровна Куклина — одна из тех, кто стоял у истоков создания Академгородка и Института истории, филологии и философии СО АН СССР. Об этом сообщили в телеграм-канале «Сообщество Академгородка».

Елена Александровна родилась в 1928 году в Хабаровске. В годы войны окончила школу и поступила на филологический факультет Казахского государственного университета. В Сибири она стала сотрудником Института истории, филологии и философии и участвовала в создании пятитомной «Истории Сибири», за которую позже была присуждена государственная премия.

Как вспоминают коллеги, в те годы жильё в Академгородке учёные отрабатывали на стройке. Куклина лично участвовала в возведении Дома учёных.

После выделения Института филологии в отдельное учреждение она продолжила работать там до 1998 года. Её научный путь был связан с литературоведением — около ста опубликованных работ остались важным вкладом в науку.

Даже выйдя на пенсию, Елена Александровна оставалась активной участницей творческой жизни Академгородка.