Новосибирские тяжелоатлеты взяли 26 медалей на первенстве России

В Екатеринбурге завершилось первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров. Новосибирская область показала лучший результат в своей истории — 26 медалей, из которых 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

В командном зачёте среди юниорок сборная региона заняла первое место. Всего Новосибирскую область представляли 13 спортсменов, медали завоевали 10 из них. Четверо атлетов — из Маслянинского округа, по одному из Искитимского и Купинского районов, остальные — новосибирцы.

Тренируют команду Мисак Папикян, Андрей Халявин и Сергей Гарин.

Особо отличился Сергей Плотников в весовой категории 67 кг. Он стал победителем в возрастной группе 15–18 лет и установил новый рекорд федерации в толчке — 153 кг (предыдущий был 152 кг). Также золото в двоеборье взяла Марина Гончарова (в/к 81 кг).

Министр спорта региона Сергей Ахапов подчеркнул, что такие результаты — заслуга системной работы в муниципалитетах и активной позиции федерации тяжёлой атлетики.

Первенство собрало более 250 участников из 43 регионов и стало отборочным этапом на мировое первенство, которое пройдёт в мае в Египте.