сегодня
27 февраля, 15:40
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 12:50
общество

В Новосибирске ищут идеальную пешеходную зону для улицы Ленина — может помочь архитектурный конкурс

Фото: Сиб.фм / Freepik
В мэрии Новосибирска обсуждают, как определить концепцию будущей пешеходной зоны на улице Ленина. Рассматривается вариант архитектурного конкурса, который позволит выбрать лучшее проектное решение.

Речь идёт об участке от Красного проспекта до улицы Урицкого. Идея создать транзитно-рекреационное пространство здесь возникла давно, но процесс застопорился. Летом 2025 года торги на доработку дизайн-проекта приостановили — потребовалось менять техническое задание. Повторный тендер так и не состоялся.

Теперь власти думают над альтернативой. Если решат проводить конкурс, проекты архитекторов представят общественности для открытого обсуждения. Таким образом хотят учесть мнение горожан и найти наиболее удачное решение.

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
