82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 09:04
пробки
5/10
погода
-34°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 09:04
пробки
5/10
погода
-34°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 08:38
общество

Стало известно, когда в Новосибирске окончательно заблокируют Телеграм

Фото: Сиб.фм / ru.freepik.com/author/freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Жители Новосибирска продолжают испытывать серьёзные перебои в работе популярного мессенджера Telegram. Горожане жалуются, что медиафайлы упорно отказываются открываться, текстовые сообщения уходят с задержкой, а веб-версия сервиса грузится крайне медленно или не работает вовсе.

Сложности с доступом к платформе фиксируются по всей России с 10 февраля. Именно в этот день Роскомнадзор объявил о введении ограничений, подчеркнув, что меры будут ужесточаться поэтапно. В ведомстве тогда пояснили, что блокировки продлятся до тех пор, пока администрация мессенджера не выполнит требования российского законодательства.

Между тем, вероятна и полная остановка сервиса на территории страны. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах, власти рассматривают возможность тотальной блокировки Telegram в первых числах апреля. Два источника, близких к Кремлю, называют это решение окончательным.

Основной причиной такого решения называется участившиеся случаи вербовки граждан, включая несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 1 марта Роскомнадзор сможет частично или полностью отключить интернет.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.