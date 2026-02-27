Стало известно, когда в Новосибирске окончательно заблокируют Телеграм

Жители Новосибирска продолжают испытывать серьёзные перебои в работе популярного мессенджера Telegram. Горожане жалуются, что медиафайлы упорно отказываются открываться, текстовые сообщения уходят с задержкой, а веб-версия сервиса грузится крайне медленно или не работает вовсе.

Сложности с доступом к платформе фиксируются по всей России с 10 февраля. Именно в этот день Роскомнадзор объявил о введении ограничений, подчеркнув, что меры будут ужесточаться поэтапно. В ведомстве тогда пояснили, что блокировки продлятся до тех пор, пока администрация мессенджера не выполнит требования российского законодательства.

Между тем, вероятна и полная остановка сервиса на территории страны. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах, власти рассматривают возможность тотальной блокировки Telegram в первых числах апреля. Два источника, близких к Кремлю, называют это решение окончательным.

Основной причиной такого решения называется участившиеся случаи вербовки граждан, включая несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 1 марта Роскомнадзор сможет частично или полностью отключить интернет.