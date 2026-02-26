Таджики устроили анклав: Слуцкий заявил о массовой депортации мигрантов в Хилокском жилмассиве Новосибирска

На пленарном заседании Государственной Думы, где премьер-министр Михаил Мишустин отчитывался о работе правительства, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сделал громкое заявление о решении миграционной проблемы в Новосибирске. По словам политика, власти фактически ликвидировали нелегальный мигрантский анклав в Хилокском жилмассиве, известный как «Хилокское гетто», путём массового выдворения нарушителей.

Успешный пример против «позора»

Выступая с трибуны, Слуцкий привёл этот случай как образец эффективной работы чиновников, противопоставив его «позорной», по его мнению, ситуации с отменой электропоездов в Воронежской области.

«И вопрос решён, — заявил депутат. — Мэр города Максим Кудрявцев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников признали проблему... И этот мигрантский анклав практически ликвидирован. Там выдворяли нелегалов».

История проблемы

Напомним, о тяжёлой ситуации в Хилокском жилмассиве, где годами складывалась критическая обстановка с нелегальной миграцией, антисанитарией и нарушениями правопорядка, Слуцкий открыто заявил в сентябре 2025 года на встрече с президентом Владимиром Путиным. Позже политик лично посетил проблемный район, возложив часть вины на «нелимитированный въезд трудовых мигрантов» в прошлом.

Реакция и действия властей

Власти Новосибирска ранее сообщали о комплексных мерах по наведению порядка в районе: за прошлый год было проведено около 40 совместных рейдов с силовыми и надзорными ведомствами, снесены десятки самостроев, а часть земель изъята для муниципальных нужд. Заявление Слуцкого указывает на то, что ключевой мерой в этой работе стала именно массовая депортация нелегальных мигрантов.

Завершил своё выступление лидер ЛДПР эмоциональным призывом, процитировав основателя партии Владимира Жириновского. Слуцкий призвал чиновников всех уровней быть патриотами и работать на благо людей, «в каком бы маленьком населённом пункте они ни жили», решая проблемы, а не скрывая их.

Таким образом, случай с Хилокским жилмассивом преподносится высшим руководством ЛДПР как эталон жёсткого и результативного подхода к решению сложных социально-миграционных вопросов на региональном уровне.