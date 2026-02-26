Минтруд расширил список профессий для альтернативной службы до 363 позиций

Министерство труда России подготовило проект нового перечня профессий для альтернативной гражданской службы (АГС) на 2026 год — список расширили до 363 позиций и втрое увеличили блок медицинских специальностей. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Рассказываем, какие профессии добавили и кто сможет воспользоваться правом на службу без оружия.

Обновление перечня связано с масштабной переработкой Общероссийского классификатора профессий — в него добавили около 1,7 тысячи новых позиций, что потребовало пересмотра и списка специальностей для АГС.

Самые заметные изменения коснулись медицинского блока. Если раньше он включал ограниченный набор специальностей, то теперь в перечне появились травматологи-ортопеды, неврологи и офтальмологи. Помимо врачей, в списке остаются педагоги, артисты, строители, водители, повара, парикмахеры и животноводы.

Выросло и число организаций, где призывники могут проходить альтернативную службу, — с 1798 до 1927. Для представителей коренных малочисленных народов Минтруд предусмотрел отдельный перечень.

Право заменить военную службу альтернативной гражданской закреплено в статье 59 Конституции. Воспользоваться им могут призывники, чьи убеждения или вероисповедание не допускают службу в армии, а также представители коренных народов, ведущие традиционный образ жизни. Срок АГС составляет 21 месяц — почти вдвое дольше обычной военной службы по призыву.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля появятся новые правила призыва в армию. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.