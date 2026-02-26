82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 февраля, 20:33
пробки
3/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
82.76% -1.2
сегодня
26 февраля, 20:33
пробки
3/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
сегодня 19:20
общество

Прокурор поручил проверить цены на топливо в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман инициировал проверку цен на топливо в регионе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По его поручению региональному управлению УФАС предстоит проанализировать ситуацию на рынке нефтепродуктов. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства должны быть приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, органам исполнительной власти указано проработать вопрос информирования крупных предприятий области о возможностях внедрения технологий искусственного интеллекта в производственные и управленческие процессы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.