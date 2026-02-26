Прокурор поручил проверить цены на топливо в Новосибирске

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман инициировал проверку цен на топливо в регионе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По его поручению региональному управлению УФАС предстоит проанализировать ситуацию на рынке нефтепродуктов. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства должны быть приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, органам исполнительной власти указано проработать вопрос информирования крупных предприятий области о возможностях внедрения технологий искусственного интеллекта в производственные и управленческие процессы.