Слуцкий заявил о ликвидации мигрантского анклава в Хилокском жилмассиве Новосибирска

25 февраля на пленарном заседании Госдумы, где председатель правительства России Михаил Мишустин отчитывался о работе за 2025 год, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий привёл в пример успешное решение проблемы с мигрантским анклавом в Новосибирске и похвалил местных чиновников.

Депутат напомнил, что в сентябре 2025 года на встрече с президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос о так называемом «Хилокском гетто» — жилом массиве в Новосибирске, где сложилась тяжёлая ситуация с нелегальными мигрантами, антисанитарией и нарушениями общественного порядка.

«И вопрос решён, — заявил Слуцкий с трибуны Госдумы. — Мэр города Максим Кудрявцев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников признали проблему, попросили позицию в ряде решений. Мы в Государственной Думе эту позицию заняли. И этот мигрантский анклав практически ликвидирован. Там выдворяли нелегалов».

Этим примером он противопоставил действия новосибирских властей ситуации с отменой электропоездов в Воронежской области, которую охарактеризовал как «позор» и нежелание чиновников решать проблему.

«Вот в чём разница между этими двумя подходами? Очевидно, одна ситуация — чиновник хочет решить проблему, а вторая — прикрыть, занести под коврик», — говорит Слуцкий.

Своё выступление политик завершил цитатой основателя ЛДПР Владимира Жириновского, призвав чиновников быть патриотами и работать на благо людей, «в каком бы маленьком населённом пункте они ни жили».

«Нас великий Жириновский учил не врать. Он говорил с этой трибуны, что патриот не станет защищать ложь. Так вот патриоты на сегодня должны работать в органах власти. Там работает наша гордость – ветераны СВО, из программы «Время героев» и не только. Любящая свою страну не на страницах интернет-изданий и соцсетей, будет добиваться решений для людей, в каком бы маленьком населённом пункте они ни жили», – эмоционально высказался Слуцкий.

Напомним, в сентябре 2025 года политик посетил Хилокский жилмассив Новосибирска. В разговоре с журналистами он заявил:

«Мы сами виноваты — открыли в свое время нелимитированный въезд трудовых мигрантов что стало причиной массовых нарушений и миграционного законодательства, и правопорядка в целом».

Ранее власти Новосибирска сообщали, что для наведения порядка в Хилокском жилмассиве проводятся совместные рейды с полицией, миграционной службой и прокуратурой. По словам мэра Максима Кудрявцева, за прошлый год было проведено около 40 рейдов против нелегальных торговцев, снесено 20 незаконных построек, а часть земель изъята для муниципальных нужд. Глава города также заявлял, что для комплексного развития этой территории требуется значительное финансирование и поддержка всех уровней власти.