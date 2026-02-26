В Новосибирске демонтировали опасную нелегальную АЗС

Мэрия Новосибирска пресекла работу второй за февраль 2026 года нелегальной контейнерной автозаправки — на этот раз на улице Ударной, 42. Об этом в разговоре с Сиб.фм заявил Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Сергеевич Морозов. Рассказываем, откуда в городе появились подпольные заправки нового типа и что с ними планируют делать.

Контейнерные АЗС — прямое следствие борьбы с мобильными заправочными станциями, так называемыми автомобильными «сапожками». В 2024–2025 годах мэрия и прокуратура провели масштабную зачистку этого формата, и часть предпринимателей просто сменила схему — стала ставить заправки контейнерного типа на частной, неразграниченной и муниципальной земле.

«К сожалению, ряд предпринимателей, уйдя от этой схемы, решили перейти к другой и стали размещать заправочные станции контейнерного типа. Мы продолжим работу по пресечению такой торговли», — подчеркнул Александр Морозов.

Ранее, 17 февраля, аналогичную станцию обнаружили и эвакуировали на улице Мясниковой. Объект угрожал не только водителям, но и прохожим, а также легальным торговым точкам по соседству. В отношении владельца составили протокол об административном правонарушении.

На Ударной, 42 дело возбудили 26 февраля по статье 5.2 закона Новосибирской области № 99-ОЗ за нарушение порядка размещения временных объектов. Станцию изъяли как орудие правонарушения.

Сотрудники департамента проводят рейды ежедневно. Наибольшая концентрация нелегальных заправок зафиксирована в Ленинском районе. По каждому из 15 объектов прорабатывают меры пресечения — все они пожаро- и взрывоопасны, топливо на них отпускают без соблюдения требований безопасности.