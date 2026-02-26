Директор ПАТП под Новосибирском получил условный срок за премии самому себе

Суд в Искитимском районе Новосибирской области вынес приговор директору МУП «Пассажирские автотранспортные перевозки» Андрею Козлову, который выписывал себе премии без согласования с учредителем и самовольно уходил в отпуск. Об этом сообщает издание VESISKITIM.RU. Рассказываем, сколько денег присвоил руководитель и какое наказание он понёс.

Уголовное дело против Козлова возбудили в сентябре 2023 года после прокурорской проверки. Его обвинили в присвоении и растрате. Нарушения выявила ревизионная комиссия Игоря Вишнякова: в 2022 году директор начислял себе премии, не получая одобрения учредителя предприятия, и четыре раза оформлял отпуск без санкции работодателя — в общей сложности на 40 дней.

Проверка вскрыла и масштабный разрыв в доходах внутри предприятия. При средней зарплате сотрудников 34,7 тысячи рублей сам директор получал 216 тысяч, а главный бухгалтер — 283 тысячи. Общий перерасход фонда оплаты труда превысил 18 млн рублей.

Первоначально ущерб от действий Козлова оценили почти в 2,2 млн рублей, однако в ходе судебного разбирательства подтвердилась лишь часть — около 1 млн. Директору грозило до 10 лет лишения свободы, но суд назначил три года условно и обязал возместить причинённый ущерб.

Это не первый подобный случай в Искитиме. Ранее председатель Совета депутатов города Юрий Мартынов выписал себе премий на 312 тысяч рублей, после чего суд обязал его вернуть деньги. В феврале 2026 года Мартынов досрочно ушёл в отставку по состоянию здоровья.