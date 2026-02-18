Полномочия председателя Совета депутатов Искитима Мартынова прекратили после скандала с премиями

18 февраля на сессии Совета депутатов города Искитима были досрочно прекращены полномочия председателя Юрия Мартынова. Об этом Сиб.фм сообщил один из присутствующих депутатов.

«Формально Мартынов объявил об отставке сам, якобы по состоянию здоровья. Поблагодарил всех за работу. Новым председателем избран Дмитрий Запрягаев», — сообщил один из участников сессии.

Ранее суд признал недействительными девять распоряжений Мартынова о премиальных выплатах, изданных в 2019-2021 годах к различным праздничным датам. По данным Сиб.фм, Юрий Алексеевич не стеснялся премировать сам себя и на 8 марта. Мартынова обязали вернуть в городской бюджет 312 тысяч, что тот и сделал.

Отметим, что прекратить полномочия Юрия Мартынова досрочно требовала прокуратура.

Ранее Сиб.фм выяснил, что председатель Совета депутатов Искитима установил себе зарплату в размере 415% от оклада.