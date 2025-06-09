Суд обязал депутата из Искитима вернуть премии, которые он себе выписывал

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с председателя Совета депутатов Искитима Юрия Мартынова 312 тысяч рублей незаконно полученных премиальных выплат. Об этом сообщил общественник Артём Фролов, предоставивший изданию «Прецедент» аудиозапись судебного заседания.

Суд признал недействительными девять распоряжений Мартынова о премиальных выплатах, изданных в 2019-2021 годах к различным праздничным датам. В решении суда указано: «Признать недействительными распоряжения председателя Совета депутатов города Искитима о денежных премиях от 28 марта и 1 ноября 2019 года, 28 февраля, 17 апреля, 30 октября и 25 декабря 2020 года, 18 февраля, 9 апреля и 31 мая 2021 года».

Прокурорский иск был удовлетворён полностью. Помимо возврата 312 тысяч 190 рублей в местный бюджет, Мартынов обязан выплатить 10 тысяч рублей государственной пошлины. На момент публикации материала председатель горсовета не ответил на запросы журналистов. Ранее, в конце 2024 года, он отрицал какие-либо нарушения в системе премирования.

Юрий Мартынов, уроженец села Легостаево, выпускник НГПУ, прошёл путь от врача до преподавателя. Четырежды избирался депутатом Искитима, возглавив городской совет в 2016 году. Является секретарём политсовета местного отделения «Единой России».

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