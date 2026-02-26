82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 февраля, 18:22
пробки
5/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
82.76% -1.2
сегодня
26 февраля, 18:22
пробки
5/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
сегодня 16:49
Авто

Новосибирская область вошла в десятку регионов с самым доступным бензином

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал


По итогам января 2026 года Новосибирская область оказалась в числе лидеров по низкой стоимости автомобильного топлива. Соответствующие данные опубликовал BFM.RU.

Средняя цена литра бензина по стране в первый месяц года зафиксирована на отметке 65,63 рубля. При этом в разных регионах цены могут отличаться почти на 20 рублей.

Традиционно дороже всего топливо обходится водителям на Дальнем Востоке, дешевле — в центральной части России.
В тройке регионов с самыми низкими ценами — Курганская, Томская области и Алтайский край. Там литр бензина стоит от 60,55 до 61,71 рубля.

Новосибирская область расположилась на седьмой строчке рейтинга. Средняя стоимость литра в регионе — 62,25 рубля. Чуть меньше платят автомобилисты в Челябинской (61,83 рубля) и Омской (62,18 рубля) областях. Сразу за Новосибирском следует Кемеровская область с показателем 62,32 рубля.

Самая высокая стоимость топлива зафиксирована в Камчатском крае — 83,42 рубля за литр. Также в числе антилидеров Сахалинская (82,44 рубля) и Магаданская (79,65 рубля) области.

ОЦЕНИТЬ статью
4
Подпишитесь на нас в Telegram

София Ключагина
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.