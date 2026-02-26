Заначку в 12 миллионов обнаружили у инспектора УФАС в Новосибирске

Новосибирский областной суд 26 февраля постановил взыскать с бывшего государственного инспектора регионального управления Федеральной антимонопольной службы Анны Новиковой и ее супруга Игоря Новикова почти 11,9 млн рублей, поступивших на их счета сверх задекларированных доходов, сообщили в пресс-службе суда. Рассказываем, откуда взялись эти деньги и почему супруги не смогли объяснить их происхождение.

«Прокуратура провела проверку доходов семьи Новиковых и выяснила, что за 2022–2023 годы на их банковские счета поступило 11 825 026 рублей. При этом за три предыдущих года совокупный задекларированный доход семьи составил всего 6 902 402 рубля — почти вдвое меньше», — сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор потребовал конфисковать всю сумму, поскольку супруги не подтвердили законность ее происхождения. Однако Ленинский районный суд Новосибирска отклонил иск. Первая инстанция приняла во внимание объяснения Новиковых, которые сослались на доходы от предпринимательской деятельности без регистрации ИП, продажу личных вещей через интернет и финансовую помощь родственников.

Прокурор не согласился с таким решением и подал апелляционное представление. Он указал, что значительная часть поступлений не была документально подтверждена, а ссылки ответчиков на неофициальные источники дохода не опровергают презумпцию незаконности в соответствии с антикоррупционным законодательством.

Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда согласилась с доводами прокуратуры и отменила решение районного суда. Апелляционная инстанция постановила взыскать с Анны и Игоря Новиковых солидарно в доход Российской Федерации 11 825 026 рублей.

