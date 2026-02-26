Новосибирский экономист назвал оптимальную сумму наличных для хранения дома

Сколько денег держать дома, чтобы пережить возможные перебои в работе банков или потерю дохода, рассказал экономист Виталий Свиридов в интервью BFM-Новосибирск.



По словам эксперта, минимальный запас должен покрывать расходы семьи на одну-две недели. Однако в текущих условиях он рекомендует ориентироваться на сумму, равную тратам за один-три месяца вперед.



При расчете специалист советует отталкиваться от ежемесячных затрат на продукты, транспорт и лекарства. На итоговую сумму влияют частота отключений электричества или интернета, удаленность от банкоматов, а также привычка расплачиваться на рынках или у частных торговцев. Поездки в регионы с неразвитой банковской

инфраструктурой также увеличивают потребность в наличных.



Экономист предупреждает и об обратной стороне хранения денег дома: кражи, пожары и инфляция, которая со временем обесценивает неработающие средства. Тем, кто решит создать запас, он рекомендует держать купюры разного номинала, не складывать все в одно место, а часть сбережений хранить в валюте или драгметаллах при возможности быстрого обмена.