сегодня 17:45
общество

С бывшего советника губернатора Новосибирской области Обласова сняли судимость

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Новосибирский застройщик Михаил Обласов добился отмены условного наказания и снятия судимости по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Ранее он возглавлял комиссию по устойчивому развитию и инвестиционному климату региональной Общественной палаты, а также был советником бывшего губернатора Владимир Городецкий. Кроме того, предприниматель владел компанией «Атлас», работавшей на рынке недвижимости.

Обласова задержали в апреле 2022 года. По данным правоохранительных органов, в тот момент он собирался покинуть страну. В отношении него возбудили дело по статье 159 УК РФ. Суд признал бизнесмена виновным и назначил три года условно с испытательным сроком полтора года, а также штраф 600 тысяч рублей.

Следствие указывало, что обвиняемый совместно с председателем дачного некоммерческого товарищества незаконно оформил право собственности на земельный участок стоимостью около 18 миллионов рублей, введя в заблуждение сотрудников мэрии и Росреестра.

Игорь Кириченко
Журналист

