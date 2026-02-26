В Новосибирске строительным СРО грозят новые штрафы до 100 тысяч

С 1 марта 2026 года для строительных саморегулируемых организаций вводятся дополнительные меры административной ответственности. Поправки в КоАП РФ усиливают контроль за внутренними процедурами и приемом участников.

За нарушение сроков и периодичности проведения общих собраний членов СРО предусмотрены штрафы. Должностным лицам грозит взыскание от 5 до 20 тысяч рублей, самой организации — от 20 до 100 тысяч рублей. Об этом пишет «БФМ-Новосибирск».

Ответственность установлена и за несоблюдение порядка, сроков либо частоты проверок деятельности членов СРО. В этом случае руководителям придется заплатить от 5 до 20 тысяч рублей, а организации — от 20 до 50 тысяч рублей.

Отдельно оговорены санкции за прием в состав СРО кандидатов, не соответствующих установленным требованиям допуска. За такое нарушение должностным лицам назначается штраф от 10 до 20 тысяч рублей, юридическому лицу — от 20 до 100 тысяч рублей. Аналогичные меры применяются, если организация не исключила участника, утратившего необходимую квалификацию.

Изменения закреплены Федеральным законом от 20 февраля 2026 года № 24-ФЗ и направлены на повышение дисциплины в строительной отрасли.