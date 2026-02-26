Россиянам посоветовали есть макароны, не рожать, но обещали «резать головы»: скандальные высказывания «слуг народа»

Депутаты Госдумы и региональные чиновники не раз публично высказывались о жизни рядовых россиян так, что их слова разлетались по соцсетям и вызывали массовое возмущение. Россиянам советовали питаться макаронами на 3500 рублей в месяц, называли пенсионеров «тунеядцами и алкашами», предлагали отправить безработных на фронт. Рассказываем, кто из «слуг народа» сболтнул лишнего, как именно это прозвучало и чем закончилось для каждого из них.

Наталья Соколова: «Макарошки всегда стоят одинаково»

В октябре 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова вступила в публичный спор с депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко. Предметом спора стал размер прожиточного минимума. Министерство хотело повысить его на 288 рублей, до примерно 3500 рублей в месяц. Депутаты настаивали на прибавке в 500 рублей.

Соколова заявила, что 3500 рублей вполне достаточно для «удовлетворения минимальных физиологических потребностей» — на эти деньги можно купить макароны и кефир. «Макароны всегда стоят одинаково», — произнесла она фразу, ставшую мемом на всю страну.

Когда ей предложили самой прожить месяц на эту сумму, министр ответила, что ей «не позволяет статус министра». На следующий день Соколову уволили.

Ольга Глацких: «Государство вас не просило рождаться»

В ноябре 2018 года директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких — в прошлом гимнастка — встретилась с волонтёрами в Кировграде. На вопрос о финансировании молодёжных проектов она ответила так:

«Государство вам вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Видео за считаные часы облетело всю Россию. Глацких пыталась сослаться на то, что слова «вырваны из контекста», но через полтора месяца подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Сергей Вострецов: безработным — в маляры

В ноябре 2018 года депутат Госдумы Сергей Вострецов посоветовал безработным россиянам с высшим образованием «сбавить амбиции».

«Идите на биржу труда, вас там переобучат из нефтехимиков в маляры или повара», — сказал парламентарий, обращаясь к «белоручкам».

На тот момент Вострецов получал почти полмиллиона рублей в месяц и владел недвижимостью в Евросоюзе. Никаких дисциплинарных взысканий к нему применено не было.

Гасан Набиев: «Пенсию в 8 тысяч получают тунеядцы и алкаши»

6 марта 2019 года на внеочередном заседании Волгоградской областной думы обсуждался федеральный закон о социальных доплатах к пенсии. Депутат-единоросс Гасан Набиев — один из богатейших парламентариев региона с годовым доходом более 13 миллионов рублей — взял слово и заявил:

«Пенсию в восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши», — сказал Набиев.

Вину за маленькую пенсию он возложил на самих пенсионеров. В Волгоградской области на тот момент около 90 тысяч человек получали пенсию именно такого размера. Председатель Госдумы Вячеслав Володин публично осудил это высказывание. В том же месяце Набиев досрочно сложил с себя депутатские полномочия.

Валентина Терешкова: нужно «обнуление» сроков

10 марта 2020 года первая женщина-космонавт и многолетний депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова прямо на пленарном заседании предложила либо отменить конституционное ограничение на количество президентских сроков, либо «обнулить» их для действующего президента.

«Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо всё честно, открыто, публично предусмотреть», — заявила она. Президент Путин поддержал предложение, и оно вошло в пакет поправок к Конституции.

Адам Делимханов: угрозы «отрезать головы»

В феврале 2022 года депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов вышел в прямой эфир в Instagram и пригрозил расправой членам семьи правозащитника Абубакара Янгулбаева. Он также пообещал преследовать тех, кто переведет его слова на русский язык.

«Знайте, что днем и ночью, не жалея своей жизни, имущества и потомства, мы будем преследовать вас, пока не отрубим вам головы и не убьем вас. У нас с вами действительно вражда и кровная месть!» — заявил Делимханов.

Правозащитники обратились в комиссию Госдумы по этике. Комиссия под руководством Терешковой нарушений не нашла.

Андрей Гурулёв: «уничтожить» 20% россиян и отправить безработных на фронт

Депутат-генерал Андрей Гурулёв отметился дважды.

В сентябре 2023 года он предложил на федеральном телеканале отправить безработных на фронт:

«Первая проблема — тунеядство. Сидят на бирже труда, как трутни. Мне говорят: «Давайте проведём мобилизацию!» Да давайте — вон на бирже труда все стоят, кто безработный — ради бога, вперёд, за власть советов. Кто мешает?».

Месяцем позже, в октябре 2023 года, Гурулёв на том же телевидении предложил «уничтожить» примерно 20% россиян — тех, кто не доверяет президенту. Он назвал их «гнилью». В пересчёте на население страны — это около 29 миллионов человек. Граждане массово обратились в комиссию Госдумы по этике. Комиссия признала его слова допустимыми «фигурами речи». Ранее Гурулёв также предлагал конфисковать имущество у эмигрировавших россиян.

Ирина Роднина: пенсия — это «пособие по старости»

Последний по времени эпизод. В августе 2025 года трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что пенсия — это не зарплата, а «пособие по старости». Она задалась вопросом, достаточно ли население делает для своей страны, чтобы та могла «создавать такие условия».

Коллеги из региональных парламентов публично назвали ее слова «циничными» и «недопустимыми для народных избранников». На момент публикации никаких последствий для Родниной не наступило.

После всех этих высказываний в разные годы реальные последствия наступили в трёх случаях. Саратовского министра Наталью Соколову уволили. Волгоградский депутат Гасан Набиев досрочно сложил полномочия. Чиновница из Свердловской области Ольга Глацких написала заявление по собственному желанию.

Остальные пятеро авторов скандальных высказываний — Вострецов, Терешкова, Делимханов, Гурулёв, Роднина — продолжают занимать свои должности. Их объединяет еще кое-что: доходы каждого из них в разы превышают заработок тех россиян, чью жизнь они публично оценивали.