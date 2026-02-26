Гуфа приговорили к 1 году лишения свободы условно за драку в бане

Суд в Подмосковье вынес приговор рэперу Гуфу по делу о конфликте в банном комплексе. Музыканту назначили один год лишения свободы условно.

Решение принял Наро-Фоминский городской суд, несмотря на просьбу потерпевшего прекратить уголовное преследование.

На финальном заседании стороны заявили о примирении. Пострадавший ходатайствовал о снятии обвинений с артиста и его знакомого. Сам исполнитель в последнем слове признал вину и раскаялся. Однако суд отказался удовлетворить прошение и огласил приговор.

Ранее прокуратура предлагала смягчить квалификацию обвинения — с грабежа с применением насилия на самоуправство с применением насилия. Для Гуфа и его товарища Геворка Саруханяна запрашивали по два года условно.

Инцидент произошёл осенью 2024 года после вечеринки в бане. По материалам дела, конфликт возник из-за отказа оплатить счёт. В ходе потасовки один из участников удерживал мужчину, снимавшего происходящее на телефон, а артист нанёс ему несколько ударов. Смартфон был изъят. Потерпевший получил сотрясение мозга и другие травмы.