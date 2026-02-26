В Новосибирской области семьям пересчитают детские пособия с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России изменится порядок назначения единого пособия для семей с детьми. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Главное новшество касается учета алиментов: теперь при расчете «бумажного» дохода органов соцзащиты будут ориентироваться на среднемесячную зарплату в регионе проживания за прошлый год по данным Росстата, а не на МРОТ, как раньше.

Минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе, составит: ¼ средней зарплаты на одного ребенка, ⅓ — на двоих, ½ — на троих и более. Это касается случаев, когда алименты не определены судом. Если выплаты установлены судебным решением, будет учитываться фактически поступившая сумма.

На практике это может сильно увеличить формальный доход семьи. Например, в Краснодарском крае среднемесячная зарплата в 2024 году была 70 410 рублей. Для одного ребенка теперь в доход будут засчитывать 17 602,5 рубля вместо прежних 5 610 рублей — почти втрое больше.

Для родителей это значит, что право на единую выплату может измениться: если перерасчет повысит среднедушевой доход выше порога, пособие могут не назначить. Эксперты советуют заранее проверить свои расчеты перед подачей заявлений после 1 марта.