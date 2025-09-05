«Мы сами виноваты»: приемник Жириновского Слуцкий объяснил разгул мигрантов в Новосибирске

Председатель партии ЛДПР, глава фракции в Государственной думе, а также председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прибыл 5 сентября в Новосибирск. Во время визита он прокомментировал для Сиб.фм важную проблему для города — мигранты и их правонарушения.

«Мы сами виноваты — открыли в свое время нелимитированный въезд трудовых мигрантов что стало причиной массовых нарушений и миграционного законодательства, и правопорядка в целом», — отметил депутат в диалоге с корреспондентом Сиб.фм.

Слуцкий подчеркнул, что ситуация требует незамедлительных изменений. В ответ на критику населения, власть уже приняла ряд законодательных инициатив, направленных на улучшение ситуации. Например, предлагается запретить мигрантам привозить в страну большие семьи, что создает дополнительные проблемы в социальных и медицинских учреждениях, а также в школах, где дети мигрантов провоцируют беспорядки.

Депутат заверил, что меры будут приниматься поэтапно, в ближайшее время в Госдуму будут направлены соответствующие законодательные инициативы.

Напомним, что депутата заметили в Новосибирске в стильной куртке с Жириновским.