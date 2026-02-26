Женщина из Новосибирска вернула сына после похищения в Австралии

В 2025 году Новосибирск потрясла история похищения ребёнка. Бывшего мужа местной жительницы Марины (имя изменено) обвиняют в том, что он вывез её сына в Австралию.

Месяцами шли поиски ребёнка и судебные разбирательства между родителями. nsk.aif.ru узнал, как сейчас живёт женщина с детьми и с какими последствиями столкнулась её семья.

Ещё десять лет назад жизнь Марины казалась идеальной: она познакомилась с Юрием Карасёвым (имя изменено), оба работали в IT, переехали в Австралию, завели двоих детей. Семья жила на лодке, путешествуя по морям, пока поведение Юрия не стало опасным. По словам Марины, он рисковал жизнью детей, игнорируя её предупреждения, и она решила уйти. Развод прошёл мирно, суд определил порядок общения отца с детьми, и Марина с сыном и дочерью вернулась в Новосибирск.

Вскоре после возвращения она снова вышла замуж за бывшего мужа Михаила (имя изменено). Однако в феврале 2025 года Юрий с группой мужчин похитил сына. Девочку удалось спасти, но мальчик исчез. По словам Марины, похитители вывезли ребёнка за границу, изменив ему внешность, и он оказался в Австралии.

Адвокат Карасёва Александр Смоленский (имя изменено) играл ключевую роль в похищении, предоставляя документы и координируя исполнителей. Сам Смоленский сейчас в розыске, а Карасёв живёт в Австралии, обеспечив себе безопасность.

Марина смогла воссоединиться с сыном лишь через девять месяцев. В Австралийском суде ей присудили единоличную опеку над детьми. Сейчас женщина и дети живут в Австралии, возвращение в Россию невозможно. В России расследование продолжается: двое задержанных есть, но Карасёв и Смоленский остаются в розыске.