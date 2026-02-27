В детских садах Новосибирска могут появиться «убедительные» копии огнестрельного оружия

Министерство просвещения РФ анонсировало создание единого перечня игр и игрушек для детских садов, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать гармоничному развитию ребенка.

Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов РИА Новости, планируется сформировать системный подход к оснащению дошкольных учреждений по всей стране, утвердив минимальный перечень средств обучения и воспитания.

Комментируя данную инициативу, член комитета Госдумы РФ по просвещению Анатолий Вассерман предложил включить в будущий список «убедительные копии оружия», сообщает издание «Подъём». Парламентарий, коллекционирующий такие модели на протяжении шести десятилетий, считает, что детям необходимо как можно раньше получать представление об оружии, понимая его положительные и отрицательные стороны. По его мнению, задача педагогов и родителей – объяснять детям, что хорошо, а что плохо, в том числе демонстрируя опасные предметы и рассказывая, почему они таковыми являются. При этом Вассерман отметил, что в целом он против каких-либо запретов и жестких списков, полагая, что ключевую роль должно играть именно разъяснение.

В качестве еще одного возможного элемента перечня парламентарий назвал матрешку. Он охарактеризовал эту игрушку как удачный пример «интегризма русской цивилизации», подразумевая способность отечественной культуры впитывать достижения других народов и развивать их как собственные. Вассерман напомнил, что первые складные куклы появились в Японии, в России с ними познакомились в конце XIX века и практически сразу освоили конструкцию, начав расписывать их в национальном стиле.

