сегодня 10:45
общество

В Новосибирске поймали «пистолетного» грабителя такси

Фото: Сиб.фм / МВД НСО
В преддверии новогодних праздников в полицию обратились сразу трое водителей такси из Новосибирска и города Обь. Они рассказали, что неизвестный под угрозой пистолета забирал у них все наличные. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Оби. Молодой человек заказывал такси через чужой аккаунт в популярном сервисе, а когда водитель приезжал на место, нападал на него. Общая сумма ущерба превысила 74 тысячи рублей.

По фактам нападений возбудили уголовные дела. Фигуранта заключили под стражу.

Кристина Уколова
Журналист

