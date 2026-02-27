82.76% -1.2
Травников анонсировал масштабную программу к Году единства в Новосибирской области

27 февраля губернатор Андрей Травников стал гостем программы «Вести Новосибирск». Главной темой эфира стал Год единства народов России, объявленный президентом на 2026 год. Глава региона рассказал о том, как будут отмечать этот год в Новосибирской области и почему единство сегодня особенно важно.

В области проживают представители более 120 национальностей. Каждая из них сохраняет свои традиции, но всех объединяют общая история и ценности. Травников подчеркнул, что Сибирь веками принимала разные народы, и это создало уникальное культурное многообразие.

«Конечно, это формирует удивительное богатство, но с другой стороны, нужно приложить усилия для сохранения идентичности и мирного проживания. Для Сибири это очень важно, но нам это и легко — мы стоим на основах, которые формировались веками», — отметил губернатор.

Среди ключевых событий года — форумы, традиционная акция «Поезд «За духовное возрождение России», корабль-церковь «Андрей Первозванный», встречи со студентами и представителями разных конфессий, концерты творческих коллективов. Кульминацией станет этап Всероссийской премии «Гордость нации», который пройдёт в Новосибирске 15–16 октября.

Кристина Уколова
Журналист

