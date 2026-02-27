В Академгородке у НГУ заметили крошечную птичку, которая маскируется под кору

В окрестностях Новосибирского госуниверситета обнаружили необычную лесную гостью. Пищуха обыкновенная — мелкая птичка из отряда воробьиных — была замечена прямо у стен вуза. Об этом рассказала преподаватель НГУ и автор телеграм-канала «Птичка на проводе» Людмила Буднева.

Птица внешне напоминает поползня, но отличается пёстрой серой окраской и крошечными размерами — всего 13 сантиметров в длину и до 10 граммов веса. У неё длинный тонкий клюв, изогнутый книзу, которым она ловко достаёт насекомых из коры.

«Когда иду в университет, то краем глаза замечаю, как у сосны шевелится кора. Неопытный человек испугался бы за своё ментальное здоровье, но я-то знаю, что мне за своё здравомыслие бояться поздно, а природа — мастер маскировки», — с юмором поделилась Буднева.