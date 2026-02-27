«Перо: конкурс чтецов» прошел в стенах СГУГиТ

25 февраля Сибирский государственный университет геосистем и технологий стал площадкой для мероприятия «Перо: конкурс чтецов», организованный совместно с Новосибирским филиалом Ассоциации иностранных студентов РФ. Конкурс собрал иностранных ценителей русской литературы «Золотого века». Это мероприятие проводилось с целью обмена знаниями и опытом среди иностранных студентов г. Новосибирска.

С приветственным словом выступили проректор по учебной работе Марина Егоренко и президент Ассоциации иностранных студентов Аишка Алагияванна, которые подчеркнули важность таких мероприятий для культурного обмена и развития межкультурных связей.

В конкурсе чтецов приняли участие иностранные студенты из СГУГиТ, НГУ, СибУПК, НГАУДИ, НГУЭУ, НГМУ, СибГУТИ. Он завершился награждением участников дипломами и призами, что стало приятным итогом их творческих усилий. 1 место занял Марат Элик (НГМУ), 2 место – Симванза Джозеф (НГМУ), 3 место – Маматова Мафтунахон (НГУ).

Заключительной частью мероприятия стал квиз на тему золотого века русской литературы, в котором все присутствующие также получили дипломы за участие.

– Для нашего университета поддержка иностранных студентов – это не просто работа, а важная миссия, направленная на создание единого многонационального студенческого сообщества. Конкурс стал ярким примером того, как через погружение в классическую литературу ребята из разных стран находят общий язык и становятся ближе к русской культуре. Мы гордимся нашими студентами и благодарны всем участникам за смелость, артистизм и искреннюю любовь к поэзии и прозе, – прокомментировала проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности СГУГиТ Наталья Борисовна Кирилова.

Мероприятие «Перо: конкурс чтецов» стало возможностью для студентов углубить свои знания и обменяться мнениями о значении литературного наследия. Подобные встречи помогают укрепить дружественные связи между представителями разных культур и способствуют адаптации иностранных обучающихся в новой языковой среде.