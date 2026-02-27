В Новосибирской области резко сократилось число детей в интернатах: итоги борьбы с сиротством

В регионе обсудили исполнение рекомендаций Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Совещание провели уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и замгубернатора Константин Хальзов.

Как доложил Хальзов, в области утвержден план на 2025–2030 годы, направленный на то, чтобы дети росли в кровных семьях. Создан межведомственный консилиум, который проверяет, насколько обоснованно каждого ребёнка направляют в госучреждение. Активно развиваются полустационарные услуги: группы дневного пребывания, мобильные бригады, реабилитационные заезды для родителей с детьми. Открыты пять квартир для экстренного размещения мам с детьми.

Результаты уже впечатляют. Доля детей до четырёх лет в сиротских учреждениях снизилась на 40%. Число детей, оставленных в интернатах после первичного размещения, сократилось на 20%. Количество мест в стационарных отделениях для несовершеннолетних уменьшилось на 56% — вместо них заработали семейные сервисы. Также открыто отделение для женщин в кризисной ситуации с зависимостями, где они могут проходить реабилитацию вместе с детьми.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Надежда Болтенко подчеркнула: таких результатов не добиться без слаженной работы всех ведомств. Участники совещания сошлись во мнении: область успешно переходит от институциональной системы к семьецентричной модели.