82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 12:35
пробки
4/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 12:35
пробки
4/10
погода
-27°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 11:12
общество

Пьяная езда довела жительницу Новосибирской области до потери автомобиля

Фото: Сиб.фм / прокуратура Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

Татарский районный суд вынес приговор 40-летней местной жительнице, которая села за руль в нетрезвом виде, уже имея административное наказание за аналогичное нарушение. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, женщину признали виновной по ч.1.ст.264 УК РФ.

Само нарушение произошло в августе прошлого года. В вечернее время подсудимая, уже лишенная права управления и привлеченная к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, вновь нарушила закон. Она управляла своим автомобилем «Инфинити FX», находясь в состоянии алкогольного опьянения, и была остановлена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил женщине наказание в виде ста часов обязательных работ. Кроме того, её лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на полтора года.

Кроме того суд постановил конфисковать автомобиль нарушительницы в доход государства.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.