Пьяная езда довела жительницу Новосибирской области до потери автомобиля

Татарский районный суд вынес приговор 40-летней местной жительнице, которая села за руль в нетрезвом виде, уже имея административное наказание за аналогичное нарушение. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, женщину признали виновной по ч.1.ст.264 УК РФ.

Само нарушение произошло в августе прошлого года. В вечернее время подсудимая, уже лишенная права управления и привлеченная к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, вновь нарушила закон. Она управляла своим автомобилем «Инфинити FX», находясь в состоянии алкогольного опьянения, и была остановлена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил женщине наказание в виде ста часов обязательных работ. Кроме того, её лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на полтора года.

Кроме того суд постановил конфисковать автомобиль нарушительницы в доход государства.