В Новосибирске таможенники нашли 3 килограмма гашиша в посылке с кофе из Таиланда

Сотрудники Новосибирской таможни совместно с коллегами из Сибирской оперативной таможни пресекли крупную попытку контрабанды наркотиков. Подозрительная посылка с биоактивными добавками и капсулами для кофе поступила в международное почтовое отделение и сразу привлекла внимание специалистов, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Экспертиза подтвердила: внутри находилось 3 килограмма гашиша — это особо крупный размер.

В отношении отправителя возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.