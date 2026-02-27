82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 12:37
пробки
4/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 12:37
пробки
4/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 11:10
общество

В Новосибирске таможенники нашли 3 килограмма гашиша в посылке с кофе из Таиланда

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Сотрудники Новосибирской таможни совместно с коллегами из Сибирской оперативной таможни пресекли крупную попытку контрабанды наркотиков. Подозрительная посылка с биоактивными добавками и капсулами для кофе поступила в международное почтовое отделение и сразу привлекла внимание специалистов, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Экспертиза подтвердила: внутри находилось 3 килограмма гашиша — это особо крупный размер.

В отношении отправителя возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.