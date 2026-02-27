В Новосибирской области гендиректора будут судить за невыплату зарплаты 289 сотрудникам на 83 миллиона

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего руководителя коммерческой организации. По версии следствия, он более двух месяцев не платил работникам зарплату и другие положенные выплаты. Общая сумма долга превысила 83 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Невыплату объяснили «корыстной и иной личной заинтересованностью» директора. Уголовное дело по этому факту возбудили и передали мировому судье 5-го судебного участка Дзержинского района Новосибирска. Теперь обвиняемому предстоит ответить перед судом.