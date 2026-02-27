82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 15:40
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 15:40
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 14:55
общество

В Новосибирской области гендиректора будут судить за невыплату зарплаты 289 сотрудникам на 83 миллиона

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего руководителя коммерческой организации. По версии следствия, он более двух месяцев не платил работникам зарплату и другие положенные выплаты. Общая сумма долга превысила 83 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Невыплату объяснили «корыстной и иной личной заинтересованностью» директора. Уголовное дело по этому факту возбудили и передали мировому судье 5-го судебного участка Дзержинского района Новосибирска. Теперь обвиняемому предстоит ответить перед судом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.