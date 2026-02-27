Экс-главу Каргатского района будут судить за ущерб в 8 миллионов при строительстве полигонов

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Каргатского района Валерия Флека. Его обвиняют по ч. 2 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, в 2020 году Флек заключил контракт на строительство и реконструкцию мусорных полигонов с коммерческой структурой. После этого он подписал акт приёмки работ, не проведя экспертизу на соответствие условиям договора. В результате выяснилось, что проектно-сметная документация оказалась непригодной для использования. Ущерб превысил 8 миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ, расследование велось под контролем прокуратуры. Уголовное дело направлено в Чулымский районный суд.

Валерий Флек руководил районом с 2008 года. В 2018-м его переизбрали на новый срок. С февраля 2024 года главой Каргатского района назначен Николай Терентьев.