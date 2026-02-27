82.76% -1.2
сегодня 18:00
общество

Под Новосибирском выделили землю для горнолыжного курорта за 10 млрд рублей

Фото: Сиб.фм / pxhere.com
Губернатор Андрей Травников утвердил перевод 24 гектаров в Маслянинском округе в категорию особо охраняемых территорий. На этом участке намерены построить всесезонный курорт «Скакуша».

Речь идет о земле сельхозназначения с кадастровым номером 54:17:023701:453. Решение принято по обращению местной администрации. Проект обсуждали еще в прошлом году, теперь он перешел в практическую стадию. Вблизи села Березово планируют обустроить горнолыжные трассы, а также возвести гостиницы, коттеджи и глэмпинги. Комплекс сможет одновременно принимать до 590 человек.

Общая длина спусков превысит 11 километров. Для их обслуживания установят от трех до пяти канатных подъемников. В зимний сезон здесь будут работать каток, биатлонная площадка и трассы для беговых лыж. Летом гостям предложат рыбалку, водные сплавы и зиплайн. Также предусмотрены спа-зона, бани и купели.

Региональные власти ожидают, что проект станет драйвером развития территории. Предполагается создание около тысячи рабочих мест и рост числа малых предприятий. Инициаторами выступают структуры, связанные с Газпромбанком. Объем инвестиций предварительно оценивается примерно в 10 миллиардов рублей.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
