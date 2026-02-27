82.76% -1.2
Скончался бывший замгубернатора Новосибирской области Владимир Нехорошков

27 февраля в Новосибирске на 81-м году жизни скончался Владимир Нехорошков — бывший заместитель губернатора Новосибирской области и профессор Сибирского государственного университета путей сообщения. Об этом Сиб.фм сообщил его двоюродный племянник, пиар-специалист Сергей Спицын. Рассказываем, чем запомнился этот чиновник и учёный.

Нехорошков занимал пост заместителя главы региона при губернаторе Виталии Мухе с 1992 по 2000 год. Это время стало для Новосибирской области периодом масштабных экономических преобразований, в которых Нехорошков принимал непосредственное участие.

До работы в правительстве области он возглавлял администрацию Заельцовского района Новосибирска. После ухода с государственной службы Нехорошков посвятил себя науке и преподаванию. Он защитил докторскую диссертацию по экономике и получил звание профессора.

В Сибирском государственном университете путей сообщения Владимир Нехорошков заведовал кафедрой мировой экономики и международного бизнеса. Параллельно с преподавательской деятельностью он входил в состав Общественной палаты Новосибирской области, где участвовал в обсуждении социально значимых инициатив.

